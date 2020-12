Deputada critica aumento do passe de Ônibus na Capital

Deurico/Capital News ..

Entrou em vigor no último sábado (28), a nova tarifa do transporte coletivo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi reajustada conforme decreto publicado no Diário Oficial, assinado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), a tarifa passa dos atuais R$ 3,95 para R$ 4,10 nas linhas convencionais.

A deputada federal Rose Modesto usou suas redes sociais para protestar o aumento da tarifa do ônibus, segundo ela “Pode parecer pouco, mas no final do mês esse valor pesa sim para o trabalhador”.

“Foi da energia, agora da tarifa de ônibus em Campo Grande. Nesse final de ano não era a notícia que queríamos receber, não!! Pode parecer pouco, mas no final do mês esse valor pesa sim para o trabalhador, para quem precisa procurar emprego ou necessita se locomover.

O transporte melhorou para a tarifa aumentar? Houve investimentos significativos? Quem usa o transporte público em Campo Grande sabe muito bem que não! De tarifa mais barata das capitais, em sete anos se tornou a 6° mais cara sem oferecer nada em troca. Campo Grande merece mais!”