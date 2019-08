Décima quarta “Caminhada da Paz” acontece nesta sexta-feira

Tamanho do texto

O Prefeito Marquinhos Trad (PSD), participa nesta manhã de sexta-feira (30) as 7h30 da

14ª Caminhada da Paz, que acontece na rua Lúcia dos Santos, 460, no bairro Dom Antônio Barbosa.

Em seguida será a inauguração da UBSF, localizada no bairro Dom Antônio Barbosa as 9h30, situada na rua Domingues Belentani, esquina com a Rua Adelaide Maia Figueiredo.

Já no começo da tarde está marcado a entrega do novo prédio da UBSF Zé Pereira, o evento está previsto para as 14h na Avenida Engenheiro Amélio de Carvalho Baís, 2.988.