Reprodução Debate online com reitoráveis da UFMS atrai 3 mil pessoas

O debate com reitoráveis da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que contou com a mediação da jornalista Débora Alves, reuniu um público de mais de 3 mil pessoas nas plataformas Facebook e YouTube, no último fim de semana.

Participaram do debate os candidatos Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas e Lincoln Carlos Silva de Oliveira. O atual reitor e candidato a reeleição, Marcelo Turine, não confirmou participação, segundo os organizadores. Elizabeth Maria Azevedo Bilange alegou motivos de saúde para não participar.

A organização do debate ficou a cargo de entidades como ADUFMS, SISTA e DCE-UFMS. Segundo os organizadores, todas as quatro chapas inscritas foram convidadas pela organização do debate.

Aunda segundo os organizadores, havia um acordo de parceria para divulgação do debate por meio das redes sociais do SBT-MS, o que foi rompido, de forma unilateral e a posteriori pelo parceiro.