Coral de crianças de Uganda permanece no Brasil em isolamento social

Em nota à imprensa, o coral de crianças Watoto informou nesta quinta-feira (2) que seus integrantes que estavam em turnê no Brasil continuam bem, sem qualquer sintoma ou sinal do novo coronavírus. O grupo estava em turnê pelo país e se apresentou em Campo Grande no início de março. Os membros do coral ainda estão no Brasil, em isolamento, aguardando a reabertura das fronteiras de Uganda para poder voltar para casa, segundo a nota.

Há duas semanas, crianças e adultos do coral Watoto que estavam em turnê no Reino Unido retornaram ao seu país de origem e foram diagnosticados com a Covid-19. "Com sintomas leves, foram isolados dos demais membros do coral e estão sendo monitorados de perto pelo Ministério da Saúde de Uganda", diz a nota. Todos foram colocados em instalações de quarentena aprovadas pelo governo.

Outro grupo do coral, que estava no Canadá, também retornou a Ugana mas não apresentou sintomas do vírus. O Coral de Crianças Watoto possui atualmente seis grupos em turnê pelo mundo.

Sobre o Watoto

A família Watoto, com sede em uma igreja local de Kampala, na Uganda, é composta de pessoas de todo o mundo que trabalham juntas para atender órfãos e famílias em vulnerabilidade social.