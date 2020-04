Contar pede transparência na prestação de contas de contratos na pandemia

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Deputado Estadual Capitão Contar

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) apresentou projeto de lei na Assembleia Legislativa para que todos os contratos firmados pelo Governo do Estado, em caráter emergencial durante a pandemia do novo coronavírus, sejam publicados do site da transparência em link exclusivo.

Com a aprovação do estado de calamidade, o governo estadual tem direito de solicitar recursos emergenciais sem precisar fazer licitações.

Apesar da possibilidade de compra e contratação direta de obras e de serviços para combater o coronavírus, o deputado chama a atenção para a importância de divulgar todas as medidas realizadas no período.

"É nossa função fiscalizar. Entendemos a necessidade das ações emergenciais, mas devemos estar ainda mais atentos, promovendo meios para que a própria sociedade possa ter acesso e clareza sobre as contas dos serviços públicos. Autorizamos esse decreto de calamidade para que o Governo do Estado tenha facilidade em firmar os contratos sem licitação, mas devemos fiscalizar todas as ações”, explica.