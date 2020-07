Com suspeita de Covid-19, Paulo Corrêa pede afastamento da ALEMS

Assessoria Assembleia Deputado estadual Paulo Corrêa

O deputado estadual Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa, pediu afastamento das atividades parlamentares por conta da suspeita de coronavírus (Covid-19). A medida, segundo ele, é para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalham com ele, bem como de si.

“Visando assegurar a saúde e segurança dos nobres pares, dos servidores e prestadores de serviço, comunico meu afastamento dos trabalho desta Casa de Leis a partir da presente data e até a confirmação do resultado negativo ou, em sendo o resultado positivo, até a alta médica”, diz a mensagem encaminhada por Corrêa e lida na sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira (8).

Nas redes sociais, o deputado aproveitou para reiterar que a população siga todas as normas de segurança decretadas pelas autoridades da Saúde, incluindo uso de máscara e higienização das mãos. “Em tempo, reforço a todos a necessidade do uso de máscaras, de álcool em gel e de lavar as mãos com água e sabão”.