Capital conquistou 11 troféus nos Jogos Estaduais da Melhor Idade

Divulgação/ PMCG Melhor Idade

Campo Grande conquistou 11 troféus nos Jogos Estaduais da Melhor Idade realizado em Nova Andradina e foi campeã geral da competição. Na noite de ontem (20), durante evento na Orla Morena, a equipe apresentou os troféus ao prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Na ocasião foram cerca de 24 equipes, somando mais de 700 desportistas acima de 60 anos.Com 58 atletas da Capital, a equipe ganhou em modalidades coletivas e individuais. No voleibol adaptado, a equipe feminina de Campo Grande levou o troféu para casa após uma disputa acirrada contra a equipe de Três Lagoas, vitória por 3×1 (primeira divisão). O terceiro lugar ficou com o time de Ponta Porã. Nova Andradina foi campeã com a equipe masculina do vôlei, seguido por Campo Grande (vice) e Três Lagoas com o terceiro lugar.

No feminino da bocha, a medalha de ouro foi para a dupla de Caarapó, as segundas colocadas foram as atletas de Ponta Porã e o time de Campo Grande ficou em terceiro lugar. Os atletas de Iguatemi venceram a etapa da bocha contra a equipe anfitriã, que garantiu a segunda posição. Campo Grande conquistou a medalha de bronze.

Atletismo

A delegação de Campo Grande também conquistou troféu no atletismo, dama, dança de salão, dominó, natação, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez.