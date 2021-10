Campanha ‘Outubro Rosa’ é tema na sessão ordinária da Câmara Municipal

Divulgação Vereador Carlão

Na primeira sessão ordinária do mês de Outubro da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador e o presidente da Casa, Carlos Augusto Borges (PSB) – autor da Lei n° 5.303 de 2014 que instituiu o Mês Outubro Rosa – campanha dedicada a ações preventivas à integridade da saúde da mulher em Campo Grande (MS), fez questão de lembrar que a prevenção é o melhor remédio na luta contra o câncer.

“Sou autor da Lei que instituiu a campanha no âmbito do Município e sei o quanto é importante a conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer, com orientação e a divulgação de regras básicas de cuidados à saúde. Na verdade, o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento de qualquer doença, especialmente do câncer. O mês de outubro é dedicado a esse alerta às mulheres, especificamente ao combate aos mais variados tipos de cânceres femininos”, ponderou Carlão.

Conforme a assessoria, durante a sessão, foi lembrado que em alusão a campanha, a Casa está toda iluminada de rosa. Neste contexto, a Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal realizou na segunda-feira (04) uma audiência pública para discutir políticas de prevenção à doença. Foi discutido que por conta da pandemia do coronavírus, as mulheres se afastaram dos serviços de saúde.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, as unidades básicas de saúde (UBS/UBSF) de Campo Grande vão intensificar as ações de conscientização, prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o segundo mais recorrente no mundo, perdendo apenas para o de pele.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama e o câncer de colo de útero são os mais comuns entre as mulheres. A detecção precoce através de ações de rastreamento é a principal medida para a redução da mortalidade, sendo fundamental para o sucesso do tratamento, pois 95% dos casos têm cura.