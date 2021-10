Bonito inaugura quartel do Corpo de Bombeiros

Divulgação/Assessoria

Com intensa atuação da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), por meio de indicações nos anos de 2012 e 2015, o município de Bonito conquistou neste sábado (1º), o 8° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Bonito. "Iniciei essa luta ainda na gestão anterior e não tivemos resultado. Hoje, graças ao governo competente e responsável do governador Reinaldo Azambuja e do secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel a população de Bonito terá sua própria sede dos Bombeiros", comemorou a deputada.

De acordo com a assessoria, na época da solicitação, Mara Caseiro destacou a importância do município ter uma unidade dos bombeiros. "A falta de um quartel do Corpo de Bombeiros em Bonito é um risco para a população local, para os turistas e, também, para a natureza, já que um incêndio pode destruir rapidamente as belezas naturais que demoram tanto para se regenerar”, disse ela.

"Fico muito feliz em participar da inauguração desta obra tão almejada e de extrema importância para os bonitenses. Com toda certeza, a presença dos bombeiros em Bonito implica em um tempo de resposta melhor, com provável ampliação do número de ocorrências justamente devido à agilidade", ressaltou.

Inaugurada neste sábado, a obra do quartel de Bombeiros teve custo de R$ 3,1 milhões. "A nova sede dos bombeiros contará com administrativo, recepção, sanitários, copa, almoxarifado, sala de análise sala de vistoria e expediente. No primeiro andar serão construídos sanitários, sala do estado maior integrado, assessorias e sala do comandante com lavabo", afirmou o secretário Riedel.