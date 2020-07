Tamanho do texto

Assessoria/Nelsinho Trad Bancada federal conquista R$ 165 milhões em verbas federais para Campo Grande

Como coordenador da bancada federal, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS), participou nesta segunda-feira (6) da assinatura do convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e a Caixa Econômica Federal, na Esplanada Ferroviária, para liberação de R$ 59,4 milhões provenientes de emenda impositiva dos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul.

Em seu discurso, o parlamentar antecipou a informação de que a Saúde da Capital deve receber ainda nesta semana R$ 56,9 milhões no combate ao Covid-19, também por solicitação da bancada federal e, em breve, haverá mais recursos para região do Bairro Vilas Boas.

“Estamos trabalhando unidos por Campo Grande e já adianto também que a Capital teve o Pró-Cidades aprovado e vai poder fazer a revitalização do corredor gastronômico da Avenida Bom Pastor e a readequação e modernização de fibra ótica da Prefeitura com os R$ 50 milhões que serão liberados. Então, Campo Grande vai receber ao todo R$ 165 milhões da União por empenho dos senadores e deputados de Mato Grosso do Sul”, comentou.

Com a presença do senador e dos deputados federais Fábio Trad (PSD), Dagoberto Nogueira (PDT) e Vander Loubet (PT), o prefeito Marquinhos Trad agradeceu o empenho da bancada federal por Campo Grande. “Todos eles com o único propósito trabalham para ajudar Campo Grande”, enfatizou o prefeito.