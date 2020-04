ALEMS Assembleia testa aplicativo para realizar sessão por videoconferência

A equipe de informática da Assembleia Legislativa realiza testes para usar um aplicativo de votação a distância. A expectativa é que o dispositivo entre em operação na próxima terça-feira (7).

"Aliado à responsabilidade com o bem-estar e integridade de todos que frequentam a Assembleia, está nosso compromisso com o Estado e a população. Por isso, já temos lançado mão de todos os recursos eletrônicos disponíveis para manter a atividade Legislativa, na esteira, por exemplo, do que vem sendo feito no Senado Federal, com participação maciça e remota dos parlamentares", afirmou o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Conforme o gerente de Informática da Assembleia, Paulo Zandoná, os testes demonstraram que o sistema é estável. “Adquirimos a licença do sistema Zoom por 30 dias, com capacidade para conectar 250 pessoas ao mesmo tempo. O recurso mostrou bastante eficiência nos testes, inclusive, em nenhum momento travou”, explicou. Ainda segundo Zandoná, o próprio sistema fará a gravação das sessões legislativas.