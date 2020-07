Asfalto na MS-352 vai ligar Terenos e a Ponte do Grego

ALEMS

O deputado Barbosinha (DEM-MS) celebrou o aviso de lançamento de licitação para a contratação de projeto executivo da pavimentação asfáltica da rodovia MS-352, no trecho entre Terenos e a Ponte do Grego.

A solicitação para que o Governo do Estado fizesse a pavimentação de 35 quilômetros da rodovia foi apresentada, em sessão na Assembleia Legislativa pelo parlamentar, no mês de abril de 2019.

O asfalto, aprovado em edital publicado no Diário Oficial autoriza a licitação, do tipo menor preço, para elaboração de projeto executivo de engenharia, com estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental é para os trechos da BR-262/MS-355 (Terenos), no entroncamento da MS-080; com subtrecho no entroncamento entre a BR- 262/MS-355 (Terenos – limite municipal Terenos e Aquidauana - Ponte do Grego sobre o Rio Aquidauana, no Município de Terenos.

O trecho comporta vários pesqueiros, além de ser região de moradia de pequenos produtores rurais.

“Essa é uma obra que estamos lutando para levar as pessoas daquela região e com essa estrada vários pesqueiros, os moradores e produtores rurais poderão viver uma nova realidade. Com o aumento da população, no local, a ausência de pavimentação asfáltica tornou-se um empecilho para quem utiliza diariamente a MS-352. A falta de trafegabilidade há algum tempo tem ocasionando atoleiros em dias de chuva e consequentemente prejuízos para os usuários da via. Esse asfalto vai contribuir também, significativamente, com o turismo da região e proporcionar condições seguras a todos que percorrem o trajeto”, finalizou o deputado Barbosinha.