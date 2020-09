Araújo esclarece polêmica sobre encontro com Mike Pompeo

Edilson Rodrigues/Agência Senado Ernesto Araujo e Nelsinho Trad

Nesta quinta-feira (24) o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, falou sobre as declarações contra o regime de Nicolás Maduro feitas durante a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, na última sexta-feira (18).

O requerimento de convite para a ida do ministro ao colegiado foi motivado pelo fato de alguns parlamentares terem entendido que o secretário usou o Brasil para promover o presidente norte-americano Donald Trump, que está na reta final da campanha pela reeleição e ter feito declarações contra o regime de Maduro.

Araújo rechaçou todas as críticas às declarações feitas na coletiva de imprensa ocorrida após visita. Para o brasileiro, um dos elementos mencionados pelo secretário Mike Pompeo foi objeto de polêmica por uma “má tradução”. “Foi traduzido que ele haveria dito: o nosso mundo está consistente. E a gente vai tirar essa pessoa e vai colocar no lugar certo", como se estivesse referindo a Nicolás Maduro. Na verdade, o que ele disse em inglês, eu vou tentar uma tradução melhor, foi: "nossa vontade é coerente, o nosso trabalho será incansável e chegaremos ao lugar certo", afirmou.

“De forma nenhuma! Ofensa à Venezuela seria ignorar o sofrimento do povo venezuelano. Nós temos total solidariedade pelo povo venezuelano. É uma nação amiga, é uma nação irmã, com uma tradição democrática imensa; terra de Bolívar, como se sabe. “”É importante que a gente não use a palavra Venezuela para se referir a esse bando de facínoras que ocupa o poder ainda na Venezuela, pelos quais a gente só tem desprezo – e justamente, me parece. É importante esclarecer isso”, afirmou, em referência à Nicolás Maduro.

De acordo com a Agência Brasil, o chanceler brasileiro usou uma metáfora feita à época pelo senador Esperidião Amim (SC) para explicar as críticas feitas por ele e pelo secretário de estado americano na visita ao Brasil. Araújo negou que tenha recebido Mike Pompeu “em sua casa”, para falar mal do vizinho [ Venezuela].