Aquidauana conquista representatividade feminina na política

Divulgação Viviane Orro

A cerimônia de filiação da médica Viviane Orro ao partido PSD acontece no próximo sábado (25), no Hotel Beira Rio, em Aquidauana. Compareceram diversas autoridades, dentre ela o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.



Viviane vai presidir a executiva aquidauanense e em breve anunciará o calendário do partido para encaminhar sua participação no processo sucessório. Com as eleições se aproximando em outubro, os partidos políticos começam a se movimentar e se preparar para as campanhas de prefeito e vereadores.



Ela é esposa do deputado estadual Felipe Orro (PSDB), especializada como médica nefrologista e ex-secretária municipal de Saúde, Viviane se destaca agora como um dos principais nomes do PSD no Mato Grosso do Sul.



Viviane Orro é ativista saúde pública, já trabalhou na Santa Casa de Campo Grande e agora tem um programa diário de rádio em Aquidauana, no qual presta orientações e aborda questões essenciais para a vida saudável.



O presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad, comentou que a filiação de Viviane no PSD irá incentivar mais a participação feminina não só partido, mas no meio político do Estado, que carece de mais representatividade.