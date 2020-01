Aprovada lei que combate ao machismo em escolas de Campo Grande

Tamanho do texto

Nova lei estabelece voltadas ao combate ao machismo e à promoção da valorização da mulher no âmbito das escolas municipais de Campo Grande.

A Lei n. 6.402/20 foi sancionada nesta semana, sendo proposta vereadores João César Mattogrosso e Prof. João Rocha (PSDB). Conforme o texto, considera-se machismo atitudes que discriminam ou recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens e mulheres.

Além da prática de machismo, também será combatido outros atos de agressão, discriminação, intimidação, bullying e violência contra mulheres e meninas.

A lei prevê ainda o desenvolvimento de atividades como ciclo de palestras, debates, seminários, entre outras ações, com o intuito de erradicar a cultura do machismo; identificação da manifestação de ações machistas ou racistas; verificação das formas de violência e de discriminação contra mulheres e meninas nas escolas e incentivo ao respeito e valorização do sexo feminino.