ALEMS realiza encontro virtual com gestores e os indaga “E Agora, Prefeito?

Luciana Nasser/ALEMS Paulo Correa

Nesta segunda-feira (14) a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará, o encontro “E Agora, Prefeito? Transição e Gestão com Eficiência”. Aos prefeitos e prefeitas será facultada a participação por meio de um link a ser enviado no dia do encontro, para possibilitar a interação com os palestrantes. Serão realizados três painéis: Como fazer uma gestão eficiente?; Modelos de Gestão – Casos de Sucesso e a Relação do Executivo com o Legislativo; e Órgãos de Controle, o Governo do Estado e a Relação com os Municípios.

Inicialmente, o evento foi programado para acontecer de forma semipresencial, utilizando 25% da capacidade do auditório do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. Em decisão conjunta, o presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa, e o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (ambos PSDB), definiram a mudança para o formato virtual.

“Chegamos a conclusão de que não devemos correr esse risco devido ao índice da pandemia no nosso Estado. Resolvemos cancelar presencialmente e fazermos on-line, como estamos fazendo as sessões aqui na Assembleia. É um novo jeito de fazer, não deixaremos de fazer. Vamos nos adaptando”, reforçou Corrêa.

Para a preparação do encontro, serão respeitadas as normas de biossegurança vigentes, bem como todos os protocolos de saúde visando conter a proliferação do coronavírus, e evitar aglomerações e o fluxo de pessoas oriundas de todo o Estado.

De acordo com a assessoria, o serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

“Serão abordados temas para que os eleitos executem um boa gestão, a partir de parcerias com a iniciativa privada e o Sistema S. Nossa proposta é estimular as iniciativas que fortaleçam o mercado local, onde estão as micro e pequenas empresas. Destacamos que a inclusão dos pequenos negócios na pauta do gestor público fomenta a dinamização da economia”, explicou o presidente da Fiems e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS, Sérgio Longen.

Serviço: O evento, que será remoto e gratuito, reunirá os gestores municipais de MS e será transmitido ao vivo por meio do canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).