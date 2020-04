A pedido da prefeitura, Águas vai religar fornecimento suspenso

Tamanho do texto

Reprodução/Facebook Prefeito Marquinhos Trad

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), disse nas redes sociais que todas as residências onde houve suspensão por inadimplência, do fornecimento de água, terão o serviço religado. Mesmo que a suspensão tenha ocorrido antes da pandemia do novo coronavírus.

A medida foi tomada pela concessionária Águas Guariroba a pedido da prefeitura, como forma de garantir a higienização das casas - um dos pilares do combate ao vírus.

“Considerando a necessidade de serem adotadas medidas extraordinárias para minimizar os impactos da pandemia para a população, nós da Águas de Guariroba acatando a solicitação da prefeitura, deferimos excepcionalmente durante o surto da pandemia, promover o restabelecimento para os usuários cujos serviços foram suspendidos por inadimplência antes da publicação do decreto”, diz trecho de comunicado da concessionária, lido pelo prefeito.