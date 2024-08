Tereza Cristina diz que Alan fez Dourados voltar à normalidade

Rogério Vidmantas

Capital News



Divulgação Senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP

Principal apoiadora da gestão de Alan Guedes na Prefeitura de Dourados, a senadora Tereza Cristina (PP) diz que uma das principais ações do prefeito, que agora disputa a reeleição, pode não aparecer para a população, mas é fundamental para retomada do crescimento: colocar em ordem as contas e a administração do município.

Tereza, que é lembrada por Alan como “a senadora de Dourados”, afirma que o prefeito optou por trabalhar em vez de reclamar da situação em que encontrou a organização interna da Prefeitura. “As pessoas tendem a comparar o presente, mas esquecem o que precisou ser feito para voltar a essa normalidade. Eu tenho certeza que o Alan queria muito mais, mas ele pegou uma série de problemas e nunca se queixou. Às vezes eu até falei ‘Alan, você precisa falar mais o que você encontrou, as pessoas às vezes não sabem o que está acontecendo’. Ele fez uma opção, de ser prefeito e cumprir essa missão. E ser prefeito de uma cidade como Dourados não é fácil”, disse.

Para a senadora, a credibilidade alcançada pelo município de Dourados, podendo atrair investimentos, públicos e privados, financiamentos, como acontece com o Fonplata, é reflexo desse trabalho. “Alan teve que arrumar a casa, internamente, para depois conseguir fazer o que era preciso. Tenho certeza que ele sonhou em fazer muito coisa, mas que só será possível agora com a volta da normalidade”, explica.

Em postagem em suas contas nas redes sociais, Alan agradeceu o apoio da senadora desde o início da gestão. “A senadora Tereza Cristina sempre foi uma grande parceira, conselheira e amiga. Acompanhou as dificuldades que tivemos quando assumimos a Prefeitura, e ter o apoio dela é um privilégio. Eu tenho certeza que essa parceria por Dourados será fortalecida e ampliada a cada dia”, postou o prefeito.