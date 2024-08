Pesquisa aponta diferença de 3% entre Rose Modesto e Beto Pereira em Campo Grande

Vivianne Nunes

Rose Modesto (União Brasil), Beto Pereira (PSDB), Adriane Lopes (PP), Camila Jara (PT-MS), Beto Figueiró (Novo), Professor André Luís (PRD), Ubirajara Martins (DC), Luso Queiroz (PSOL)

Pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência aponta que entre os candidatos à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil) e Beto Pereira (PSDB), há apenas 3% de diferença. Com Rose ainda na liderança com 17,4%, seguida por Beto, que tem 14,2% e a atual prefeita Adriane Lopes (PP) com 9%.

Essa é a 8ª pesquisa realizada pelo Instituto e foi registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MS-01066/2024 e realizada entre os dias 16 e 20 de agosto, quando ouviu 2.000 moradores das sete regiões urbanas de Campo Grande, além de distritos e zonas rurais.

Camila Jara (PT) surge com 4%, seguida por Beto Figueiró (Novo) com 1%, Ubirajara Martins (DC) com 0,2%, Luso Queiroz (PSOL) com 0,1% e Jorge Batista (PRO) também com 0,1%. Um significativo percentual de 53% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

No cenário de rejeição estimulada, Adriane Lopes lidera com 21%, enquanto Camila Jara apresenta 18% de rejeição. Rose Modesto, embora liderando a preferência de votos, aparece com 5,4% de rejeição, atrás de outros candidatos como Luso Queiroz (9%) e Beto Figueiró (7%).

Vagas na Câmara Municipal de Campo Grande

Deurico/Capital News Câmara de Vereadores de Campo Grande

Além da disputa para a Prefeitura, a pesquisa também trouxe dados sobre a eleição para a Câmara Municipal. Na modalidade espontânea, os primeiros colocados são Silvio Pitú (1,45%), Professor Juari (1,35%), Flávio Cabo Almi (1,25%), Grazielle Machado (1,25%) e Professor Riverton (1,15%).

Ainda assim, um expressivo número de entrevistados, 58%, não souberam ou não quiseram responder, indicando que o cenário ainda está aberto e pode sofrer mudanças significativas até as eleições.

A pesquisa foi encomendada pelo CNPJ 03.955.300/0004-65 e possui um intervalo de confiança de 95%, com uma margem de erro de 2,2% para mais ou para menos.