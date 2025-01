Morre em São Paulo o empresário Sizuo Uemura, aos 83 anos

Vivianne Nunes

Capital News



Dourados Agora Sizuo Uemura

Dourados Agora

Sizuo Uemura

O empresário Sizuo Uemura, de 83 anos, faleceu na manhã deste sábado (4) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado há alguns meses para tratamento contra um câncer. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório e sepultamento, que ocorrerão em Dourados.

Natural de Bilac, no interior de São Paulo, Sizuo nasceu em 31 de janeiro de 1942 e chegou a Dourados em 1952, onde construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e dedicação à comunidade. Formado em Direito pela Universidade Federal de Bragança Paulista, foi responsável por gerar empregos para centenas de pessoas ao longo de sua carreira empresarial.

Sizuo foi presidente da antiga Associação Comercial e Industrial de Dourados (Acid) de 1969 a 1977, período em que trouxe importantes avanços, como o primeiro tributarista para atendimento aos comerciantes e a implementação do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Também foi sócio-fundador do Clube Indaiá e teve papel fundamental para a chegada do Corpo de Bombeiros na cidade durante seu mandato como vereador não remunerado.

No ramo automotivo, Sizuo trouxe para Dourados importantes concessionárias, como Fiat e Ford, além de comandar a empresa PAX, voltada para serviços funerários e planos de saúde.

A Câmara Municipal de Dourados emitiu nota de pesar destacando sua trajetória exemplar e o legado de serviços prestados à cidade. "Externamos nossas sinceras condolências e pedimos a Deus que conforte os corações de familiares e amigos por essa inestimável perda", conclui o comunicado.