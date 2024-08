Candidato à reeleição, Alan Guedes visita empresas e leva propostas para Dourados

Rogério Vidmantas

Capital News



Divulgação Alan Guedes conversa com funcionários de empresas de Dourados para levar propostas

Candidato à reeleição, o prefeito Alan Guedes tem feito conversas diárias com colaboradores de diversas empresas de Dourados para discutir propostas. A campanha começou efetivamente no último dia 6 e, desde então, Alan intensificou as conversas com os eleitores douradenses

Apenas nos últimos dias, o candidato passou por empresas de diversos segmentos, nos setores de serviço, comércio e indústria. Na lista estão, entre outras, Pizzaria Dio Santo, Mercearia Nossa Sra. Terezinha, Supermercado Douradão, Contábil São Paulo, Comatral, Matpar, Regional Peças Agrícolas, Douraglass e Supermercado Pérola.

Nos encontros, além de ouvir as preocupações dos douradenses em relação às suas comunidades, Alan mostra o trabalho realizado pela sua administração, desde a recuperação financeira e fiscal do município, às melhorias nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, cultura e outros.

“Nós enfrentamos problemas reais e, para esses, a solução não é simples como fazem parecer em conversa de rádio ou em lives. Não existe solução fácil para problema difícil, ainda mais que, quando chegamos, o município não tinha crédito para comprar uma dipirona, além de salários atrasados de servidores. Passamos por essa fase, retomamos a capacidade de investimento de Dourados e agora é hora de seguir em frente”, afirma Alan.