Zeca do PT afirma compromisso em promover Reforma Agrária no Mato Grosso do Sul

Mariana Piell

Capital News



Carlos Henrique Wilhelms Zeca do PT durante visita ao Incra com manifestantes do MST

O deputado estadual Zeca do PT reafirmou seu compromisso em promover a Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul. A colocação ocorreu durante visita aos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que ocuparam, na última semana, a Superintendência do Incra em alusão ao mês de conscientização do Abril Vermelho.

Integrantes de pelo menos cinco acampamentos de Mato Grosso do Sul ocuparam a sede do Incra em Campo Grande. Durante a manifestação, foi reivindicada agilidade no processo de distribuição de áreas improdutivas para novos assentamentos. Os manifestantes também ressaltaram a necessidade de se garantir a paz no campo, evitando conflitos entre acampados, fazendeiros e agentes de segurança pública.

Em resposta, Zeca explicou que, desde março, vem promovendo articulações com secretários do Governo do Estado e desembargadores para garantir o direito de manifestação. “Enquanto membro da Comissão de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário na Assembleia Legislativa, acionei o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça com o objetivo de garantir que as manifestações em defesa da Reforma Agrária acontecessem sem conflitos, em clima ordeiro e pacífico, como está acontecendo”.

Em visita à sede do Incra, na última quinta-feira (18), o deputado foi acompanhado por Eduardo Rocha, secretário da Casa Civil. “Isso mostra a sensibilidade do governador Eduardo Riedel com a pauta da Reforma Agrária. Daremos encaminhamento a todas as demandas que ouvimos dos manifestantes a partir da semana que vem, junto ao Governo do Estado e também em Brasília. É o meu compromisso com os acampados promover a Reforma Agrária em Mato Grosso do Sul”, pontuou Zeca do PT.