Vereadores da Câmara de Campo Grande analisam projetos de lei nesta quinta-feira

Vereadores discutem projetos de lei

Vereadores discutem projetos de lei

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande vão analisar nesta quinta-feira (29) seis projetos de lei e dois vetos do Poder Executivo. A sessão começa às 9h20, no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Entre os destaques, estão o veto total ao projeto de lei complementar que adiciona dispositivos ao Código de Polícia Administrativa e o veto ao programa "Cidade Verde". Além disso, será discutido um projeto de autoria do Executivo que modifica a organização administrativa do município.

Outros temas em pauta incluem a criação do "Dia do Profissional de Recursos Humanos" e a inserção do símbolo de conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas placas de vagas preferenciais. Também serão analisadas propostas que instituem o uso de pulseiras roxas para identificar portadores de Alzheimer, a criação do "Dia do Açougueiro", e o reconhecimento de pessoas com fibromialgia como deficientes no município.

Essas discussões refletem a diversidade de temas que buscam promover avanços sociais e administrativos em Campo Grande, atendendo às demandas da comunidade e garantindo direitos a diferentes grupos da população.