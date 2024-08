Câmara de Campo Grande vota quatro projetos de lei em segunda discussão nesta semana

Vivianne Nunes

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande irão analisar, na sessão de terça-feira (27), quatro projetos de lei em segunda discussão e votação. A sessão, que terá início às 9h20 no Plenário Oliva Enciso, será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3 da TV aberta.

Em pauta

Entre os projetos a serem votados, destaca-se o Projeto de Lei 11.037/23, de autoria dos vereadores Carlos Augusto Borges – Carlão, Prof. André Luís, Dr. Victor Rocha e Dr. Jamal. Este projeto altera o Art. 3º da Lei n. 6.321, de 31 de outubro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a criar um programa de assistência médica contínua para pessoas com deficiência e doenças crônicas em Campo Grande.

Outro projeto importante é o Projeto de Lei 11.330/24, proposto pelo vereador Coronel Villasanti, que institui o Dia da Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna. A data será dedicada a ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna, ocorrendo sempre na primeira semana de maio.

Os vereadores também irão votar o Projeto de Lei 11.344/24, de autoria do vereador Beto Avelar, que propõe a inclusão do "Dia Municipal do Airsoft" no calendário oficial do município de Campo Grande. Esta data será comemorada anualmente em 30 de junho.

Por fim, será analisado o Projeto de Lei 11.350/24, de autoria dos vereadores Dr. Jamal e Prof. João Rocha, que estabelece o dia 3 de junho como o "Dia do Profissional de Recursos Humanos" em Campo Grande, reconhecendo a importância destes profissionais para o desenvolvimento organizacional e humano na cidade.

A votação destes projetos é um passo importante na valorização de diversas causas e profissionais em Campo Grande, refletindo o compromisso dos vereadores com o bem-estar e o reconhecimento da população.