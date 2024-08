ALEMS avança na inclusão: projeto de lei sobre carrinhos adaptados é aprovado

Fernanda Oliveira

Deputados durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa; para esta quinta-feira

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (27), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou um importante projeto de lei. Em primeira discussão, foi aprovado o Projeto de Lei 269/2023, de autoria da deputada Lia Nogueira (PSDB), que visa a adaptação dos carrinhos de compras em hipermercados e supermercados para atender às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto passará por uma segunda discussão antes de sua aprovação final.

A deputada Lia Nogueira expressou sua satisfação com a aprovação do projeto e ressaltou a colaboração da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS). “Esse projeto é fruto de um trabalho conjunto e demonstra nosso compromisso com a inclusão social. Vivemos um momento em que a autonomia e a independência das pessoas com deficiência são essenciais. Este projeto é um passo significativo para transformar a política pública de inclusão em nosso estado”, afirmou a parlamentar.

O deputado Caravina (PSDB) elogiou a iniciativa e destacou sua importância. “A proposta está alinhada com as diretrizes do Governo do Estado para um Mato Grosso do Sul mais inclusivo e sustentável. É fundamental a parceria com a iniciativa privada para atender às necessidades da sociedade”, observou Caravina.

O deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) também parabenizou a deputada Nogueira. “É crucial que continuemos avançando na inclusão social. A aprovação deste projeto é um importante reconhecimento das necessidades de uma parte significativa da nossa população”, concluiu o deputado.