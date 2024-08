MP e CCR Via avançam em medidas para apoiar famílias atingidas pelo rompimento de barragem

Vivianne Nunes

Capital News



Assecom/MPMS Rompimento da barragem do loteamento Nasa Park, em Jaraguari

Assecom/MPMS

Rompimento da barragem do loteamento Nasa Park, em Jaraguari

Em uma reunião realizada nesta segunda-feira (26), membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), representantes da CCR MS Via, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, e das famílias afetadas pelo rompimento da barragem em Jaraguari, deram continuidade às discussões iniciadas nos dias 23 e 24 de agosto. O encontro, conduzido pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, teve como foco a implementação de ações coordenadas para mitigar os impactos do desastre na região.

Durante a reunião, a CCR MS Via informou que está em andamento com obras emergenciais na BR-163, essenciais para a segurança e mobilidade dos moradores. A empresa também se comprometeu a garantir a passagem dos veículos escolares em horários específicos, atendendo à demanda das famílias. Em complemento, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande anunciou o aumento da frota de veículos para garantir o transporte escolar das crianças afetadas, assegurando que elas continuem a receber atendimento educacional especializado.

As discussões também abordaram a melhoria da mobilidade dos moradores da região, um tema crucial para garantir o acesso seguro e contínuo a serviços essenciais. O MPMS, representado pela 1ª Promotoria de Justiça de Bandeirantes, se comprometeu a encaminhar um ofício à CCR MS Via para credenciar os veículos dos moradores, facilitando o trânsito pela área afetada.

Ao final do encontro, as partes reafirmaram o compromisso de continuar monitorando e ajustando as ações discutidas, com o objetivo de minimizar os transtornos enfrentados pela comunidade atingida pelo rompimento da barragem. A colaboração entre as instituições e os moradores será essencial para superar os desafios impostos pelo desastre.

• Saiba mais sobre o rompimento da barragem do loteamento Nasa Park, em Jaraguari