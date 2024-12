Setor de logística recebe R$ 250 milhões de investimentos em infraestrutura aérea no Mato Grosso do Sul

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação Seilog Aeródromo de Naviraí em Mato Grosso do Sul

Divulgação Seilog

Aeródromo de Naviraí em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul está se consolidando como um dos estados mais promissores do Brasil no setor de logística e transporte, com a chegada de grandes investimentos em toda a sua extensão, incluindo áreas estratégicas como o setor de celulose. O Governo Estadual, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), tem investido pesadamente na melhoria da malha aeroviária, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico e conectando as diversas regiões do estado aos principais mercados nacionais e internacionais.

Desde o início de 2023, o Plano Aeroviário Estadual tem como objetivo transformar a infraestrutura aérea do estado, com investimentos previstos de R$ 250 milhões até 2026. Este plano abrange obras de construção, restauração e ampliação de aeroportos e aeródromos em locais estratégicos, proporcionando novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.

Entre 2023 e 2024, mais de R$ 19,3 milhões já foram aplicados em obras concluídas, enquanto outros R$ 42,5 milhões estão sendo utilizados em projetos em andamento. Um dos principais destaques é a ampliação da pista do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, que terá mais 500 metros de extensão. Além disso, o local receberá novos equipamentos de segurança e navegação aérea, como o sistema de auxílio visual PAPI e uma estação meteorológica.

Divulgação Aeródromo de Cassilândia

Na região do Pantanal, uma das mais importantes para o turismo e a preservação ambiental, está sendo implantada uma pista no Porto São Pedro, ao pé da Serra do Amolar. Esta estrutura atenderá inicialmente a demanda de combate aos incêndios florestais e, futuramente, impulsionará o turismo e a logística local.

O Aeroporto de Inocência está sendo implantado, e obras de restauração estão em andamento em aeródromos de Paranaíba e Cassilândia, enquanto o aeroporto de Naviraí será ampliado. Em Camapuã, o aeródromo local recebeu melhorias significativas, como a restauração da pista de pouso e decolagem.

Chico Ribeiro/Governo MS Nova pista do aeródromo de Camapuã

Outros projetos importantes incluem a construção de uma nova pista asfaltada em Nova Alvorada do Sul, voltada para o setor produtivo, e a pavimentação de uma pista de 1.500 metros em Aquidauana, porta de entrada para o Pantanal, que atenderá à crescente demanda de turistas, especialmente estrangeiros.

Um dos maiores investimentos é o Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira, que contará com R$ 39 milhões para a construção de um novo terminal de passageiros e cargas. A obra foi recentemente aprovada pela Secretaria de Aviação Civil e está prevista para ser licitada no primeiro semestre de 2025.

"Mato Grosso do Sul está cada vez mais atraente para investidores, e nosso compromisso é proporcionar a segurança e a mobilidade necessárias para o desenvolvimento. Esses projetos dos aeroportos e aeródromos conectam regiões, trazem novas oportunidades econômicas, além de reafirmar os pilares de um Governo próspero, com sustentabilidade, e integrar o estado aos mercados globais. É um salto rumo a um futuro de muito desenvolvimento”, afirmou via assessoria o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

Esses investimentos estão posicionando Mato Grosso do Sul como um polo logístico de destaque, não apenas para o setor aéreo, mas para todo o desenvolvimento regional.