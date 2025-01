Prefeita de Campo Grande terá aumento salarial de 97% a partir de fevereiro

Viviane Freitas

Capital News



PMCG Medida do aumento salarial foi aprovada por meio de um projeto de lei em 2023

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), terá um aumento salarial de 97% a partir de fevereiro de 2025. Com o reajuste, seu salário passará de R$ 21.263,62 para R$ 41.845,48. O aumento também se estende à vice-prefeita Camila Nascimento e aos secretários municipais e chefes de autarquias. A medida foi aprovada por meio de um projeto de lei em 2023.

Além da prefeita, os novos salários ficam definidos da seguinte forma: vice-prefeita com R$ 37.658,60, e secretários e chefes de autarquias recebendo R$ 35.567,50. A justificativa para os aumentos está ligada ao impacto da inflação, que, segundo o projeto de lei, é a principal razão para os reajustes. O último aumento condizente ocorreu em 2012.

O projeto de lei detalha que a inflação acumulada nos últimos dez anos, de 2013 a 2022, foi de 76,70%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse dado foi usado para justificar a necessidade de revisão nos salários da gestão municipal.

Além dos reajustes da prefeita e vice, os vereadores também terão aumento no salário. O valor do salário dos vereadores passará de R$ 18,9 mil para R$ 26,1 mil, um aumento de 37%. A justificativa para o aumento é que o novo valor corresponde a 75% do salário de um deputado estadual.

O novo salário dos vereadores será superior a 17 salários mínimos, já atualizados para R$ 1.518 em 2025. Esse reajuste foi aprovado em dezembro de 2023, com base na comparação com o valor mensal recebido pelos deputados estaduais, que é de R$ 33.006,39.