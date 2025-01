Prefeita Adriane Lopes nomeia comissionados e avança nas definições do secretariado

Viviane Freitas

Capital News



Prefeita Adriane Lopes

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), deu início à nomeação de servidores comissionados para o mandato 2025-2028. As primeiras listas foram publicadas em edições extras do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), nos dias 2 e 3 de janeiro. No total, 129 pessoas foram nomeadas, com 9 servidores para cargos de direção na Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação na quinta-feira, e 33 na Secretaria Municipal de Administração e Inovação, além de 87 na mesma agência na sexta-feira.

Comissionados são servidores de confiança do gestor, nomeados para cargos de chefia, direção ou assessoramento, e não precisam passar por concurso público. Esses cargos são transitórios e podem ser criados ou extintos conforme as necessidades da administração pública.

Além das nomeações de servidores comissionados, Adriane Lopes também anunciou alguns dos primeiros nomes do seu secretariado. Entre os escolhidos, destacam-se Márcia Helena Hokama, para a Secretaria de Fazenda (Sefaz); Andréa Alves Ferreira Rocha, para a Secretaria de Administração e Inovação (Semadi); Ademar Silva Junior, para a Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades); e Leandro Basmage, para a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).

Os nomes anunciados já possuem experiência em cargos de alto escalão da prefeitura e são considerados "rostos conhecidos". A prefeita informou que o secretariado será completo até a próxima sexta-feira (10), quando também ocorrerá a assinatura do contrato de gestão, com prazos e metas para a administração pública.

Ainda estão pendentes as nomeações para algumas secretarias e autarquias importantes, como Procurador-Geral do Município, Secretário Especial da Casa Civil, Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Controlador-Geral do Município, entre outros. A prefeita adiantou que essas definições também serão feitas até o dia 10 de janeiro.