Prazo do Desenrola Fies é prorrogado até Dezembro com redução significativa das dívidas

Fernanda Oliveira

Capital News



Divulgação/Fies Devedores devem consultar o Desenrola para negociarem as dívidas

Divulgação/Fies

Devedores devem consultar o Desenrola para negociarem as dívidas

O prazo para adesão ao Desenrola Fies, programa do Governo Federal que facilita a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), foi estendido até 31 de dezembro. Desde o início do programa, 351.696 contratos foram renegociados, resultando em um desconto total de R$ 12,8 bilhões e uma redução significativa na dívida, que caiu de R$ 16,1 bilhões para R$ 3,2 bilhões. As renegociações também geraram R$ 677 milhões em restituição aos cofres públicos, provenientes de pagamentos à vista feitos por estudantes.

O Desenrola Fies oferece condições especiais para a renegociação, com descontos adicionais para estudantes inscritos no Cadastro Único. Aqueles com dívidas em contratos firmados até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023 podem aproveitar o programa. Gerido pelo Ministério da Educação (MEC) e operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Fies visa financiar estudantes de cursos superiores em instituições privadas.

As condições de renegociação variam conforme o tempo de inadimplência e o vínculo com o Cadastro Único ou o Auxílio Emergencial. Estudantes com dívidas em atraso há mais de 360 dias e inscritos no Cadastro Único ou beneficiários do Auxílio Emergencial podem obter descontos de até 99%, dependendo do tempo de atraso. Para os demais, há opções de renegociação com descontos variados, possibilitando o parcelamento da dívida em até 15 vezes após a aplicação do desconto.