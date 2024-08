Oficiais do exército visitam Mato Grosso do Sul e conhecem desafios e perspectivas do Estado

Fernanda Oliveira

O governador Eduardo Riedel recebeu uma delegação de militares-alunos da Escola de Comando e Estado Maior do Exército (Eceme), nesta quinta-feira (22), em uma visita técnica a Mato Grosso do Sul. Acompanhado por secretários e gestores estaduais, Riedel apresentou aos oficiais uma visão detalhada do Estado, abordando suas características sócio-econômicas, desafios e perspectivas futuras. A visita faz parte da conclusão do curso de formação da Eceme, que proporciona aos alunos uma visão abrangente das diversas áreas militares e civis do Brasil.

Durante a recepção, o governador destacou a importância de um ambiente de negócios favorável para atrair investimentos e promover o crescimento econômico, com ênfase nos setores de celulose, agroindústria e bioenergia. Riedel também ressaltou o papel vital da educação e qualificação profissional na criação de oportunidades de emprego e renda, afirmando que um ambiente de negócios robusto é fundamental para o desenvolvimento social.

Em relação à infraestrutura e logística, Riedel abordou os esforços do governo para melhorar a malha viária do Estado, incluindo novas concessões para rodovias, hidrovias e ferrovias, além da implantação da Rota Bioceânica. Este novo corredor econômico visa conectar Mato Grosso do Sul aos mercados asiáticos, promovendo a competitividade das empresas locais e impulsionando o crescimento econômico. Riedel enfatizou que o Estado tem se destacado entre os maiores crescimentos do Brasil, com um crescimento do PIB entre 5% e 7% ao ano e uma taxa de desemprego de 3,8%, a terceira menor do país.

O grupo de militares-alunos ficará em Mato Grosso do Sul até o dia 23 de agosto, e durante sua estadia, visitará municípios como Dourados, Corumbá e Ladário. Eles participarão de palestras sobre economia, logística e segurança pública e se encontrarão com representantes da Fiems e Famasul. A visita é coordenada pelo Comando Militar do Oeste (CMO) e tem o objetivo de fornecer uma visão estratégica do Estado, preparando os oficiais para futuras funções de comando e assessoria militar na região.