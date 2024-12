Lula destinou mais de R$ 4 bilhões de recursos para Prefeitura de Campo Grande

Viviane Freitas

Capital News



Ricardo Stuckert / PR Luiz Inácio Lula da Silva

Ricardo Stuckert / PR

Luiz Inácio Lula da Silva

De janeiro a novembro de 2024, a Prefeitura de Campo Grande recebeu R$ 4,4 bilhões em repasses do Governo Federal, divididos entre ações e serviços prestados, e transferências diretas aos cidadãos. Esse valor inclui R$ 1,2 bilhão para serviços públicos e R$ 3,2 bilhões em benefícios como Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada, previdência e seguro-desemprego.

Em comparação com 2023, o repasse teve um aumento de 10,1%, passando de R$ 101,6 milhões para R$ 111,8 milhões mensais. O presidente Lula destacou que o objetivo é entregar um país melhor economicamente, socialmente e no campo da educação, com a continuidade do trabalho em 2025.

A Prefeita Adriane Lopes de Campo Grande, também se beneficiou de diversos programas sociais, como o Pé-de-Meia, que atendeu mais de 14,1 mil estudantes com um repasse de R$ 16,2 milhões em 2024. Além disso, o município conta com 72 profissionais do programa Mais Médicos e 162 equipes do Brasil Sorridente, beneficiando a população com atendimento médico e odontológico. O Farmácia Popular também distribuiu medicamentos gratuitos para mais de 85,4 mil pessoas.

Na área de infraestrutura, Campo Grande recebeu investimentos significativos, com a construção de 7 mil novas moradias do Minha Casa, Minha Vida, totalizando R$ 1,1 bilhão. Além disso, o Novo PAC está realizando 18 empreendimentos no município, incluindo escolas, unidades de saúde, centros culturais e esportivos, além de obras de urbanização e prevenção a desastres.

O agronegócio e a agricultura familiar também receberam apoio financeiro, com R$ 1,6 bilhão em crédito para o setor agrícola e R$ 3,6 milhões para a agricultura familiar desde 2023. A cultura foi beneficiada com repasses de R$ 6,9 milhões pela Lei Paulo Gustavo e R$ 5,7 milhões pela Política Nacional Aldir Blanc.