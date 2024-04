Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal define atividades do triênio 2024-2027

Mariana Piell

Capital News



Mairinco de Pauda/Portal MS Nova diretoria Getrap

Na última quarta-feira (17), os novos membros do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap) do triênio 2024-2027 se reuniram na Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) para iniciar o ciclo de trabalho e compromisso com a proteção da vida selvagem em Mato Grosso do Sul.

O principal objetivo da reunião foi apresentar os novos membros e suas instituições, além de um relatório sobre as operações realizadas e as atividades de cada secretaria que compõe o grupo. Das 12 instituições que participam do Gretap, 11 participaram da reunião: a Semadesc, o Imasul, Ibama, PMA, CRBio, CRMV, UCDB, UFMS, IHP, IT e FMAP.

No encontro, foram alinhadas as ações a serem tomadas em resposta ao decreto de emergência e o calendário de atividades para o segundo semestre, que serão aprovados e apresentados nas próximas semanas. Também foi discutido um reajuste em relação à resolução publicada em 2021, demonstrando a capacidade de adaptação do Gretap às novas demandas e realidades.

Teve destaque a eleição da nova coordenadoria, composta pelo secretário-executivo de Meio Ambiente da Semadesc, Artur Falcette, como coordenador, e Aline Duarte, diretora do Cras e representante do Imasul, como vice-coordenadora. Também foram eleitos os membros das diversas secretarias que compõem o grupo, garantindo a continuidade e eficiência das atividades previstas para este mandato.