Governo Federal repassou R$ 18 bilhões a Mato Grosso do Sul em 2024

Viviane Freitas

Capital News



Ricardo Stuckert / PR Luiz Inácio Lula da Silva e Eduardo Riedel

Entre janeiro e novembro de 2024, Mato Grosso do Sul recebeu R$ 8,6 bilhões em transferências federais, beneficiando seus 79 municípios e 2,9 milhões de habitantes. Além disso, R$ 9,5 bilhões foram direcionados aos cidadãos por meio de programas como Bolsa Família, Auxílio Gás, Seguro-Desemprego e Benefícios Previdenciários.

Diversos programas sociais e políticas públicas federais impactaram positivamente a vida de milhares de sul-mato-grossenses. Na área da saúde, o estado teve avanços significativos. O programa Mais Médicos conta atualmente com 352 médicos, incluindo 170 novos profissionais desde 2023. Já o Brasil Sorridente aumentou em 38 equipes de saúde bucal, totalizando 599 equipes em Mato Grosso do Sul.

Em relação aos atendimentos médicos, o Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias realizou 5,2 mil cirurgias entre fevereiro e setembro. Além disso, o Farmácia Popular atendeu 188,2 mil pessoas, fornecendo medicamentos gratuitos para doenças crônicas e condições como hipertensão e diabetes.

Na educação, os investimentos federais resultaram em melhorias significativas. O programa Pé-de-Meia beneficiou 44,5 mil estudantes, com R$ 51,7 milhões investidos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atendeu 585,8 mil estudantes em 1,47 mil escolas, com repasses de R$ 79,2 milhões. Além disso, o Prouni ofereceu mais de 2 mil bolsas para estudantes de Mato Grosso do Sul, com destaque para a participação de mulheres e negros.

Na infraestrutura, o Programa Luz para Todos fez 516 novas ligações de energia elétrica, e o Minha Casa, Minha Vida garantiu 14 mil moradias em 72 municípios. Além disso, o PAC Seleções selecionou 189 empreendimentos, com foco em saúde, educação, e abastecimento de água.

O governo federal também está investindo em Cidades Sustentáveis, com projetos de esgotamento sanitário, mobilidade urbana e drenagem em áreas de risco. Além disso, o PAC inclui a construção de unidades de saúde, escolas, creches e equipamentos esportivos para promover a inclusão social.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os avanços econômicos e sociais do Brasil, enfatizando o compromisso do governo em melhorar a vida da população. O trabalho continuará em 2025, com o objetivo de fortalecer ainda mais o país nos campos econômico, social e educacional.