Estado amplia acesso à cirurgia bariátrica em Mato Grosso do Sul

Existem diversos tipos de procedimentos cirúrgicos bariátricos

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), intensificou os esforços para ampliar o acesso à cirurgia bariátrica no estado. Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, a triagem rigorosa assegura que apenas pacientes com critérios clínicos adequados sejam encaminhados para o procedimento, garantindo segurança e eficácia no tratamento.

Desde 2023, novas unidades hospitalares passaram a realizar as cirurgias bariátricas. O Hospital Regional Magid Thome, em Três Lagoas, tornou-se referência estadual, com 196 consultas realizadas e 25 cirurgias concluídas. Em 2024, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, também iniciou os atendimentos, agendando 40 consultas iniciais e programando 19 cirurgias nos primeiros meses.

O Programa MS Saúde desempenha papel estratégico nessa ampliação, com 416 consultas e 23 cirurgias agendadas até o momento. Outras unidades, como o Hospital Adventista do Pênfigo, destacam-se com 406 consultas realizadas e 20 cirurgias concluídas. Já o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Três Lagoas, realizou 10 consultas iniciais e programou 3 cirurgias.

De acordo com Maria Angélica Benetasso, superintendente de Gestão Estratégica da SES, o estado tem avançado com responsabilidade, garantindo suporte antes, durante e após o procedimento. “Nosso compromisso é oferecer qualidade de vida aos pacientes, respeitando critérios rigorosos e ampliando o serviço pelo interior do estado”, destacou.

A SES reforça que nem todos os pacientes que iniciam o processo são submetidos à cirurgia. A triagem é realizada por uma equipe multidisciplinar, considerando fatores como índice de massa corporal (IMC) e comorbidades, assegurando que a cirurgia seja indicada apenas para casos que atendam aos critérios estabelecidos.