Com investimentos em infraestrutura, Governo entrega obras orçadas em R$ 20 milhões em Sonora

Viviane Freitas

Capital News



Saul Schramm Governo do MS Polo Industrial Sonora entregue do programa PRÓ-DESENVOLVE do Governo do Mato Grosso do Sul

As obras de infraestrutura do Polo Empresarial e Industrial Otto Francisco Ewerling, em Sonora, foram inauguradas nesta segunda-feira (30) pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura local. A conclusão das obras inclui pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e instalação de rede elétrica e de abastecimento de água, representando um marco para o desenvolvimento do município.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o vice-governador José Carlos Barbosa, o secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruck, o prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva, entre outros. A obra foi realizada com recursos do PRÓ-DESENVOLVE, um programa estadual de incentivo ao desenvolvimento econômico, que repassou R$ 10,44 milhões para o município, com uma contrapartida de R$ 621 mil da prefeitura, totalizando R$ 11 milhões.

“Essa é mais uma entrega do Governo de Mato Grosso do Sul, que prioriza iniciativas como esta, por meio do PRÓ-DESENVOLVE, para garantir oportunidades e criar um ambiente favorável para o empreendedorismo e a inovação. Estamos transformando sonhos em realidade e reforçando nosso compromisso com o progresso dos municípios”, afirmou vice-governador Barbosinha.

“Os recursos do PRÓ-DESENVOLVE são fundamentais para a infraestrutura e competitividade dos municípios. Com isso, Sonora ganha em atratividade para novos negócios e geração de empregos”, afirmou o secretário Jaime Verruck. Ele também destacou a importância de outra entrega importante para a cidade, o Centro de Educação Infantil Francisco Giobbi, que ampliará as oportunidades para as famílias, especialmente para as mulheres que precisam de um local seguro para deixar seus filhos enquanto trabalham.

O prefeito Enelto Ramos falou sobre o significado da entrega, afirmando que o Polo Empresarial e Industrial é a realização de um sonho de mais de 25 anos e uma base sólida para o crescimento econômico futuro de Sonora. “Encerramos meu mandato com a certeza de que minha sucessora terá melhores condições de atrair mais empresas e gerar mais empregos para a cidade”, disse ele.

O PRÓ-DESENVOLVE foi criado para fomentar o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, principalmente através da infraestrutura para distritos industriais e apoio a pequenos empreendimentos. Segundo pesquisa do Sebrae-MS, a implantação do polo deve atender à demanda por indústrias e empresas atacadistas, além de aumentar a competitividade de Sonora, que atualmente sofre com a falta de opções comerciais locais. "Agora, com o polo implantado, o município tem mais competitividade para atrair novos empreendimentos e fortalecer sua economia", concluiu Jaime Verruck.