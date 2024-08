Alan Guedes assina ordem de serviço para asfalto do Jardim Guaicurus

Rogério Vidmantas

Ordem de Serviço assinada determina início imediato das obras no bairro

Foi assinada nesta quinta-feira (29), a ordem de serviço para a drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçamento da primeira etapa do bairro Jardim Guaicurus. O valor do investimento será de R$ 6,6 milhões, sendo parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) com contrapartida da Prefeitura. A assinatura aconteceu na sede do Sindracse (Sindicato Regional dos Agentes Comunitários e Endemias de Dourados) com a presença dos moradores do bairro.

Os dois moradores e representantes do Jardim Guaicurus nas conversas com o executivo municipal, Washington Barreto Silva e Márcio Benites destacaram a alegria de chegar a um dia tão importante para os moradores do Guaicurus. “A vitória é de todo mundo e quero agradecer ao vereador Daniel Júnior que comprou essa briga com a gente e intermediou a nossa conversa com o prefeito Alan, que nos recebeu e deu todo respaldo junto com o secretário Casarin para que conseguíssemos chegar aqui”, ressaltou Washington.

“Agradecer aos moradores que acreditaram nessa luta e ao prefeito Alan que falou que ia colocar R$ 5 milhões aqui no Guaicurus e cumpriu”, afirmou Márcio.

O presidente do Sindracse, Marco Aurélio Bonetti, também estava presente e destacou q importância do compromisso do prefeito Alan na realização do sonho dos moradores do Guaicurus. “Agradecer ao Prefeito por mais esse compromisso que ele firma com a comunidade e cumpre. E parabenizar os nossos companheiros por trabalharem pela coletividade. Hoje é um dia para comemorar”, destacou.

Representando o prefeito Alan Guedes estavam presentes, o Procurador Geral do Município, Paulo César Nunes, o secretário de obras, Luís Gustavo Casarin e o secretário de planejamento urbano, Lauro Maymone.

O projeto da pavimentação asfáltica e drenagem do bairro Guaicurus foi dividido em duas fases.