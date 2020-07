Vizinho confessa assassinato de Carla e é preso

Reprodução/Facebook Carla Santana Guimarães

Marcos André Vilalba Carvalho de 41 anos, confessou o assassino de Carla Santana Magalhães, 25 anos. Ele foi preso pelo Batalhão de Choque, na noite de segunda-feira (13) no Bairro Tiradentes. A residência do autor é separada apenas por um muro da casa de Carla.

O autor foi descoberto após denúncias. O Batalhão de Choque da Polícia Militar, intensificaram o patrulhamento na região e o prenderam na noite de segunda. De acordo com o Choque, o acusado tentou fugir por um corredor quando perceber a presença da viatura, mas foi abordado. Em sua residência os policiais encontraram um lençol com marcas de sangue. Questionado ele relatou que o sangue era dele.

Marcos foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), onde foi ouvido e confessou a morte. Foi pedida então a prisão dele e acatada pelo pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Crime

Marcos confessou o crime, mas teria dito não se lembrar do momento do assassinato. No dia do crime, ele estaria bebendo em frente a sua casa quando a vítima passou por ele. De acordo com o delegado Carlos Delano, o suspeito, alegou que acordou no outro dia e a vítima já estava morta no chão do seu quarto. Então ele arrastou o corpo para baixo da cama e saiu para trabalhar normalmente. Desovando o corpo no dia 3 de julho, o autor a arrastou e a deixou sem roupas em frente a conveniência, que fica na esquina da casa da família de Carla.

Em relação a ter contato com a vítima, o suspeito relatou que estava em frente de sua casa, com as roupas sujas do trabalho, e teria dado um ‘bom dia’ a Carla, que não o respondeu, neste momento ele relatou que teria se sentido rejeitado pela jovem. As investigações continuam para descobrir se há envolvimento de outra pessoa. Foi descartado durante a coletiva o envolvimento de facção criminosa.

Matéria atualizada às 11h41 para acréscimo de informação