PMA multa homem em R$ 7 mil por incêndio em vegetação

Divulgação/PMA Caso aconteceu na última terça

Durante fiscalização no município de Bonito, Policiais Militares Ambientais (PMA) autuaram um homem de 33 anos por crime ambiental. Ele realizava a limpeza da pastagem, quando efetuou a derrubada de vegetação que estava sendo realizada em vários troncos e galhos empilhados.



Parte do material derrubado e queimado foi em área protegida de preservação permanente (APP) de um córrego que passa pela propriedade. Contra o infrator, residente Bonito, foram confeccionados autos de infração administrativo e arbitrada multa de R$ 7 mil pelas infrações ambientais. Ele também responderá por crime ambiental com pena prevista de um a três anos.