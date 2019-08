Madeireiras burlavam fiscalização para pagar menos impostos

A Operação Ghostwood da Policia Federal e Ibama descobriram que dez madeiras, sendo algumas de fachada, compravam compravam cargas de madeira inexistente e ficavam com “crédito”, possibilitando a “legalização” madeira ilegal que passava a ser vendida com registro.

Deurico/Capital News Luiz Carlos Marchetti



No esquema das madeireiras para burlar a fiscalização de cargas e pagar menos impostos, elas fraudavam a emissão de documentos que certificava a origem dos produtos. A quadrilha foi responsável por fraudar documentos para viabilizar a venda de ao menos 1,3 mil metros cúbicos de madeira, o que corresponde a ao menos 30 carretas carregadas com o produto serrado.

Segundo o delegado regional executivo da Polícia Federal, Alex Sandro Biega, oito pessoas e 12 empresas são suspeitas de fazer parte de esquema para “esquentar” madeira ilegal. A organização criminosa tem três líderes. “Um das empresas investigada foi interditada em 2018, abriu uma nova filial, com novo CNPJ para driblar o sistema de controle”, revelou Biega.

Deurico/Capital News Alex Sandro Biega



Segundo o superintendente do Ibama, coronel Luiz Carlos Marchetti, as empresas investigadas conseguiam não só sonegar impostos, mas explorar mais madeira do que o legalmente permitido, já que às vistas oficiais, a carga explorada era condizente com os limites dispostos na legislação ambiental.



As investigações tiveram início após auditoria dos Documento de Origem Florestal (DOF), nos quais observaram-se as fraudes, que tinham objetivo de ludibriar a fiscalização e legalizar produtos de origem florestal adquiridos de forma ilegal. A Polícia Federal não nega que possa ter havido fraude também na fiscalização do transporte das cargas de madeira.



Os suspeitos podem responder por formação de quadrilha, falsidade ideológica, crime ambiental e inserção de dados em sistema informatizado.



Operação

Em ação conjunta com o Ibama a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (29) a operação ‘Ghostwood’ contra uma associação criminosa voltada à emissão e recebimento de Documentos de Origem Florestal falsos, nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Dourados, Sete Quedas e Umuarama/PR.



Nome

A operação foi batizada de “GHOSTWOOD”, em razão de referido termo significar “MADEIRA FANTASMA”.