Fraude em prefeitura é investigada pela Polícia Civil

Divulgação/Polícia Militar ..

A Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul, encerrou investigação que demonstrou que um servidor concursado da prefeitura municipal cobrava propina para realizar atos que deveriam ser realizados sem cobrança.

Conforme a investigação, que contou com o apoio do Setor Jurídico da Prefeitura Municipal, o qual foi responsável inclusive pela comunicação da suspeita, apurou que o servidor público se aproveitava das pessoas que procuravam o órgão para regularizar a situação de seus terrenos para ganhar dinheiro enganando as vítimas afirmando que elas deveriam pagar tributos que não existem naquele órgão, indicando contas de laranjas ou, por vezes, a própria para receber o dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, o esquema estava ficando cada vez mais elaborado e nos casos em que envolviam maiores valores, o servidor acabava por indicar advogados e outros profissionais.

Após haver a identificação de diversas vítimas, o servidor foi indiciado pelos crimes de concussão e advocacia administrativa, podendo pegar uma pena de até 13 anos de prisão, bem como o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário.