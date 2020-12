Dupla ameaça motorista e são presos

Divulgação/PMA PMA

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Aquidauana foram avisados por um motorista de ônibus que dois homens em um veículo Honda Civic haviam apontado uma arma em direção ao seu veículo. O proprietário da arma de 37 anos e o acompanhante, um estudante de 21 anos, receberam voz de prisão.

A equipe da PMA localizou o carro e verificou que os ocupantes desciam para entrar em uma boate e foram abordados. Conforme a PMA, dentro do veículo foi encontrada uma pistola semiautomática calibre 765, carregada com um carregador com 11 munições. A arma e munições não possuíam documentos e foram apreendidas, juntamente com o veículo.

Acusados se recusaram a entrar na viatura e foi chamado reforço da força tática e ambos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde eles foram autuados em flagrante por crime de posse ilegal de arma. A pena para o crime é de um a três anos de reclusão.