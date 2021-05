Denar prende traficante no Aero Rancho

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Entorpecente apreendido com a autora

Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), após denúncia anônima, prendeu uma mulher, de 30 anos, por tráfico no bairro Aero Rancho, no meio da tarde desta terça-feira (25).



A apreensão ocorreu durante trabalho de investigação oriundo da Operação Ômega, que visa combater o tráfico doméstico, que tanto incrementa a criminalidade – e resultou na apreensão total de dois tabletes e uma pedra de pasta-base, com peso total de 1.000 gramas. Autora foi autuada em flagrante por Tráfico de Drogas e será apresentada em audiência de custódia.



Serviço

Para denúncias, liguem (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.