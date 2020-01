Casal de MS é vítima de latrocínio em outro Estado

Notícias 190 Luiz Lechuga e Rose Lechuga

Luiz Lechuga e Rose Lechuga foram vítimas de latrocínio em Aripuanã (MT), nesta quinta-feira (23), eles moram no município de Coronel Sapucaia.

Segundo o site Notícias 190, o agricultor foi encontrado morto, caído nas margens do Mirante Salto das Andorinhas, com uma lesão frontal do crânio. Já sua esposa foi encontrada morta, na noite de quinta-feira (23).

A Polícia Militar de Cacoal, prendeu a quadrilha com os veículos roubados do casal. Até o fechamento da matéria foram quatro homens e duas mulheres com as caminhonetes Hilux e S-10 do casal.

Crime teria acontecido quando a vítima teria saído de casa na companhia de um homem. A polícia não descarta a possibilidade de outras pessoas envolvidas no crime.