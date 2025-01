Tráfico de drogas é desmantelado em residência ao lado de escola em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação/PCMS Além dos entorpecentes, foram apreendidos itens usados no comércio ilegal

Divulgação/PCMS

Além dos entorpecentes, foram apreendidos itens usados no comércio ilegal

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, desarticulou um ponto de tráfico de drogas em uma residência localizada ao lado da Escola Estadual Professora Nair Palácio, na tarde de ontem (3). A informação sobre a prática criminosa chegou até a equipe policial, que iniciou diligências para confirmar os fatos.

Durante a investigação, os policiais observaram um usuário de drogas se aproximando da casa, recebendo a porção do entorpecente e efetuando o pagamento em dinheiro. A abordagem foi realizada e a droga foi encontrada com o usuário.

Com base no flagrante, os policiais realizaram a entrada no imóvel, onde confirmaram que o local funcionava como ponto de venda de drogas. Além dos entorpecentes, foram apreendidos itens usados no comércio ilegal, como balança de precisão, rolo plástico, utensílios para fracionar a droga e dinheiro em espécie.

O responsável pela residência foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.