Policial aposentado que matou empresário no Procon morre por falência múltipla dos órgãos

Policial reformado José Roberto de Souza, de 54 anos, que assassinou o empresário Antônio Caetano de Carvalho, de 60 anos, no Procon em fevereiro do ano passado, morreu em Campo Grande. José estava detido há pouco mais de um ano.

Segundo informações, José já estava com alguns problemas de saúde e psiquiátricos, que não foram tratados da maneira correta, agravando para sua morte na última sexta-feira (19). Ainda, segundo os advogados de defesa, José veio a óbito por falência múltipla dos órgãos.

Conforme um dos advogados, desde setembro, eles haviam encaminhado pedidos para que José pudesse receber tratamento médico. Sendo seis pedidos, ao todo. "Todos os pedidos embasados com documentos médicos, em laudos, mostrando que esse homem precisava de tratamento e ainda com isso tudo não foi concedido a ele o direito de se tratar", afirmou o advogado José Roberto da Rosa, durante uma coletiva com a imprensa.

Os advogados culpam o Estado pela morte de José. “Nós queremos responsabilizar o Poder Judiciário por essa morte", afirmou o advogado José Rosa.

Ele ainda completou "o estado nesse caso aqui, ele foi tão violento, quanto o meu cliente na violência do crime que colocou atrás das grades. Então, eu penso que ele foi vítima de um crime tão hediondo, quanto aquele que supostamente ele teria praticado", finalizou o advogado José.

Entenda o crime

No dia 23 de fevereiro de 2023, o policial reformado José Roberto de Souza, de 54 anos, assassinou o empresário Antônio Caetano de Carvalho, de 60 anos, dentro do Procon na rua 13 de junho, em Campo Grande.

Na época, ambos discutiram por uma dívida no valor de R$ 630. Antônio foi morto enquanto aguardava dentro da sala de audiência. Os disparos acertaram a sua cabeça e tórax.

Após realizar os disparos, o José fugiu do local, se apresentando a polícia dias depois.