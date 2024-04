Acusado de matar esposa atropelada está em liberdade

Elaine Oliveira

Reprodução/Redes Sociais Crime aconteceu no último sábado em Campo Grande

Willames Monteiro dos Santos, acusado de matar sua esposa Andressa Fernandes Teixeira no último sábado (20)na Avenida Cinco, no Bairro Nova Campo Grande.

Willames foi posto em liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica após ver que ele não tem antecedentes criminais, trabalha de carteira assinada há seis anos e tem residência fixa. A audiência de custódia foi no Fórum Heitor Medeiros, em Campo Grande, nesta segunda-feira (22).

A vítima e o suspeito estavam bebendo e tiveram uma discussão antes do crime. Willames pegou o carro e avançou contra Andressa, que estava sentada em frente ao portão da casa. Os filhos menores do casal presenciaram o crime. Andressa morreu na hora devido ao impacto da batida. Willames foi preso em flagrante pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Na audiência de custódia, o suspeito alegou que não viu a esposa atrás do portão e que não teve a intenção de matar ela, que foi um acidente, ainda pontuou que ficou no local, prestou os primeiros socorros e pediu para as pessoas ligarem para a polícia.