Polícia Civil alerta sobre golpes virtuais no fim de ano e dá dicas de segurança

Viviane Freitas

Capital News



Tânia Rêgo/Agência Brasil ..

Tânia Rêgo/Agência Brasil

..

O fim de ano é uma das épocas em que mais ocorrem golpes virtuais, com criminosos se aproveitando da vulnerabilidade das vítimas. Mensagens fraudulentas no WhatsApp, promessas de vendas de produtos não entregues e outras fraudes estão entre as tentativas mais comuns de estelionato digital.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul alerta que os danos causados por esses golpes vão além da perda financeira, afetando também a reputação das vítimas e, em muitos casos, comprometendo dados pessoais e bancários. De acordo com o delegado Rodrigo Camapum, esses crimes muitas vezes deixam marcas emocionais profundas, como a sensação de violação e a perda de confiança no ambiente digital.

Os principais golpes virtuais incluem fraudes bancárias, em que criminosos induzem as vítimas a fornecer dados bancários ou fazer transferências; golpes por mensagens e aplicativos, onde estelionatários se passam por conhecidos para pedir dinheiro; e fraudes em compras online, onde golpistas não entregam os produtos adquiridos. Também são comuns os golpes de relacionamento, nos quais criminosos criam perfis falsos para extorquir dinheiro ou ameaçar com a divulgação de conteúdos íntimos.

Para se proteger, a Polícia Civil recomenda medidas como não compartilhar senhas ou códigos de verificação, ativar a autenticação de dois fatores, evitar clicar em links suspeitos e realizar compras apenas em sites confiáveis. Caso seja vítima de um golpe, as denúncias podem ser feitas nas Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário em Campo Grande ou pelo aplicativo MS Digital.