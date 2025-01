PMA utiliza helicóptero para resgatar mais de 40 filhotes de periquitos no Pantanal

Viviane Freitas

Na manhã desta sexta-feira (03), a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá trouxe para Campo Grande 42 filhotes de caturrita (Myiopsitta monachus), conhecidos popularmente como periquitos. Os filhotes haviam sido resgatados em dezembro no Pantanal sul-mato-grossense, após um trabalho conjunto de resgate.

Os filhotes foram retirados de uma área remota e de difícil acesso no Pantanal, o que exigiu o uso de um helicóptero para o resgate. A operação foi iniciada após uma denúncia feita por uma moradora da região do Cedro, que relatou a queda de um ninho com cerca de 120 filhotes. Infelizmente, muitos não sobreviveram à queda.

Após serem resgatados, os filhotes foram cuidados pela Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, órgão ligado à Prefeitura de Corumbá, por um período de 16 dias. Os filhotes que sobreviveram a esse período foram então encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, onde passarão por tratamentos e processos de reabilitação.

O CRAS tem como objetivo preparar os animais para, quando possível, retornarem ao seu habitat natural. A PMA destaca a importância da reabilitação para garantir que os filhotes possam ser reintegrados ao ecossistema pantaneiro de forma segura e sustentável.

A PMA também reforça a relevância da preservação da fauna silvestre para a manutenção da biodiversidade do Pantanal, que ainda se recupera dos incêndios devastadores que ocorreram em 2024. A operação de resgate e reabilitação é uma das iniciativas importantes para a proteção da fauna local.