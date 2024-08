Operação suspende atividades de posto de combustíveis por fraude em medidor de GNV

Fernanda Oliveira

Capital News



Kleber Clajus Operação suspende atividades em posto

Kleber Clajus

Operação suspende atividades em posto

Uma operação conjunta resultou na suspensão das atividades de um posto de combustíveis em Campo Grande, na quinta-feira (22), que estava fraudando o sistema de abastecimento de GNV (Gás Natural Veicular). O prejuízo estimado pela MSGás, fornecedora do produto, é de R$ 2 milhões. Durante a ação, que foi conduzida após três meses de investigação, um indivíduo foi preso e levado à delegacia.

O posto, localizado no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, foi flagrado alterando o funcionamento do medidor de GNV para mascarar o real consumo do combustível. A fraude ocorria em uma área interna do posto, longe da vista dos consumidores. A operação contou com a participação das equipes de fiscalização do Procon/MS, da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), do GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil e de técnicos da MSGás.

O gerente adjunto do posto foi preso em flagrante e prestou depoimento na Decon, sendo aguardada sua audiência de custódia nesta sexta-feira (23). O caso foi registrado como furto mediante fraude e o Procon/MS também identificou irregularidades como concorrência desleal e um alvará de funcionamento vencido desde fevereiro do ano passado.Após a fiscalização, as atividades do posto de combustíveis foram suspensas temporariamente e o acesso aos equipamentos de gás foi restringido.

A MSGás removeu o equipamento de medição fraudado, que será submetido a perícia pela Polícia Civil. A empresa tem um prazo de 20 dias para apresentar sua defesa.